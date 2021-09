Autel vem com tudo com três novas linhas de drone: EVO III, EVO Lite e EVO Mini

ATUALIZAÇÃO 18/09: A Autel fez uma publicação ontem em seu perfil no Instagram mostrando fotos de um novo modelo de drone, com a hashtag #Nano no post. Esse deve ser de fato o novo modelo abaixo de 250 gramas, que de acordo com a imagem indica as quatro opções de cores que já tinham vazado, sendo elas: alaranjado, vermelho, branco e cinza.

Publicação original: As últimas horas tem gerado bastante hype para a marca de drones Autel Robotics, isso porque vários vazamentos de supostos novos modelos de drones para consumidores da empresa tem pipocado na internet. Primeiro foi em cima de uma linha de drones preços baixos e peso abaixo de 250 gramas, que supostamente se chamaria Autel Nano ou mesmo Autel EVO Mini competindo com os modelos DJI Mini, agora os vazamentos indicam que além dessa linha também tem uma linha intermediária que se chamaria Autel EVO Lite, para competir diretamente com o DJI Air 2S, e ainda as novas versões da linha top Autel EVO III, completando drones em três segmentos de preços bem diferentes, de entrada, intermediária e entusiasta. Os vazamentos indicam que a empresa teria duas linhas lançadas em agosto e uma em outubro, mas como ainda não foi lançado nenhum produto novo da empresa, subentendesse que houve atraso ou as informações não são verdadeiras.

A Autel Robotics vem com tudo com drones em três segmentos de preços bem diferentes

Site da Autel Robotics

Por enquanto tudo é boato, todos baseados em informações de imagens vazadas, uma delas vindas da própria Autel durante uma apresentação de uma linha comercial de drones, onde uma pessoa do marketing está apresentando o modelo Dragonfish, e no final do vídeo ao fundo aparece os drones da linha “Mini” da Autel, ao ser questionado que modelos são aqueles o apresentador acaba cortando o vídeo. Veja abaixo o vídeo publicado pelo leaker OsitaLV:

Autel Nano / EVO Mini



O drone de segmento de entrada, mais barato, seria o Autel Nano (chamado em alguns vazamentos de Autel EVO Mini e EVO Mini Plus), que pesariam abaixo de 250 gramas, seguindo a onda de lançamentos nesse conceito. Drones abaixo desse peso tem menos restrições para voar em alguns países, por isso vários lançamentos de modelos com esse perfil, como DJI Mavic Mini, DJI Mini SE, DJI Mini 2, FIMI Z8 Mini e Hubsan Zino Mini SE / Zino Mini Pro.

A Autel se posiciona como uma empresa que busca concorrer de igual com a DJI, buscando acima das demais também se destacar em qualidade final de seus produtos, logo é esperado que o Autel EVO Mini traga especificações tão boas quando as do Mini 2. De acordo com vazamentos, ele terá o perfil dos demais modelos dessa linha como sugere a imagem abaixo:

Supostas especificações do Autel Nano:

– Drone de alta qualidade com peso inferior a 250 gramas

– Quatro opções de cores: alaranjado, vermelho, branco e cinza

– Altamente portátil

– Funcionalidades de voo inteligente

– Cerca de 30 minutos de voo por bateria

– Distância de controle de 10Km

– Versão sem sensores e com sensores

Autel EVO Lite / Plus

Já o drone intermediário seria o Autel EVO Lite, que também teria dois modelos chegando para brigar diretamente com o Air 2S, ou seja, com uma gama maior de tecnologias além de câmeras de maior qualidade. De acordo com os vazamentos a linha EVO Lite terá foco em fotografia, com conceito de compartilhamento facilitado, além de controle fácil para uso.

Supostas especificações do Autel EVO Lite / Plus:

– EVO Lite: sensor de 1/1.28 polegadas

– EVO Lite Plus: sensor de 1 polegadas

– Suporte a gravação em resolução 4K 60FPS

– Sistema de foto vertical, com botão que proporciona alternar a câmera entre modo vertical e horizontal

– Sensores de obstáculos na frente, embaixo e atrás

– Drone de alta qualidade e portátil com foco em fotografia

– Fácil de controlar o drone e suas funcionalidades

– Sistema de compartilhamento, edição e perfis aprimorados para fotos e vídeos

– Cerca de 40 minutos de voo por bateria

– Distância de controle de 10Km

Autel EVO III

Por fim a linha para entusiastas, que traz o que a empresa tem de melhor em tecnologias para drones, falo dos modelos da linha Autel EVO III, e modelos porque eles chegariam em 4 versões, EVO III, EVO III Pro, EVO III Zoom e EVO III Supersense.



A linha seria composta por quatro modelos, com mudanças nas câmeras e demais tecnologias associadas a elas, como já acontece com a linha EVO II atualmente. Essa linha seria voltada para entusiastas de fotografia, incluindo um modelo com uma câmera com sensor de 1.4 polegadas, o maior até então quando falamos de drones para consumidores.

Modelos da linha Autel EVO III:

– EVO III com sensor de 1 polegada

– EVO III Pro com snsor de 4/3 polegadas

– EVO III Zoom com câmera 8K dual e zoom óptico de 10X

– EVO III Supersense com sensor de 1.4 polegadas

Supostas especificações do Autel EVO III:

– Drones voltados para imagens áreas de alta qualidade

– Conceito de drone portátil com braços retrateis

– Alta qualidade em baixa luminosidade

– Autonomia de voo entre 38 e 40 minutos

– Até 10 km de distância de controle

– Sensores omnidirecionais / todas as direções

– Banda adicional de 900m para os Estados Unidos

Se de fato esses lançamentos acontecerem, teremos finalmente um player com produtos de alta qualidade brigando de igual com a DJI. A Autel Robotics é considerada uma das maiores concorrentes da DJI quando se trata de drones de alta qualidade, mas até então disputava apenas no segmento de drones entusiastas com a linha EVO II, drones mais caros.

Uma empresa que busca crescer naturalmente precisa competir nos mais variados segmentos de preço, e hoje os modelos abaixo de 250 gramas fazem um sucesso gigantesco, logo apostar em uma estratégia visando lançar produtos buscando competir também nas linhas de entrada e intermediária fará a empresa crescer rapidamente, especialmente se ela conseguir entregar produtos com a qualidade dos modelos EVO II, que apesar de não ter uma participação tão grande no mercado, são considerados tão bons quanto os modelos concorrentes da DJI.

É importante destacar que por enquanto não tem nenhuma informação oficial, ou seja, devemos considerar apenas como rumores, até porque as datas nas imagens, ao menos das linhas Mini e Lite já passaram. Fique ligado no Mundo Conectado porque muito em breve teremos novidades envolvendo a Autel.

