AutoForce oferece vagas no Rio Grande do Norte

A AutoForce, que desenvolve tecnologias e soluções de marketing digital para concessionárias, revendas e montadoras que buscam entregar uma experiência de compra diferenciada para seus clientes, oferece vagas de emprego para diversas funções e áreas, como Desenvolvimento de Produto, Design, Marketing, Sucesso do Cliente e Vendas. As chances são para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, onde está localizada sua sede, com possibilidade de trabalho remoto.

Os interessados em integrar o time da empresa poderão concorrer à uma vaga nas posições de Desenvolvedor Back-end, Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Full-stack Ruby on Rails, Designer UI/UX Pleno, Analista de Tráfego, Customer Success, Implementation Success, Executivo de Vendas Pleno, Sales Development Representative, entre outros.

A startup, que está crescendo rapidamente e causando uma verdadeira revolução na forma como as empresas e pessoas vendem e compram carros pela internet, busca profissionais talentosos, com espírito insurgente, intraempreendedores, ambiciosos e curiosos. As vagas estão abertas para diferentes níveis de senioridade e de escolaridade, para pessoas com e sem experiência.

Os selecionados poderão ser contratados no regime Pessoa Jurídica (PJ) ou CLT. Ainda, eles terão direito a benefícios como plano de saúde Sulamérica com cobertura nacional, vale transporte, vale alimentação, horário flexível e ajuda de custo de 50% para participar de cursos e eventos relacionados à área de atuação.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/autoforce para cadastrar o currículo e conferir a lista completa de vagas disponíveis. No endereço é possível obter, ainda, informações sobre requisitos e escopo de atuação, bem como enviar o currículo para o banco de talentos, caso o candidato não encontre nenhuma posição de acordo com o seu perfil.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.