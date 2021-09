Autoridades definem capacidade para estreia do Botafogo-PB na Segunda Fase – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 29 (AFI) – O Botafogo-PB terá o apoio de quase 4 mil torcedores na estreia da Segunda Fase no Campeonato Brasileiro Série C. Uma reunião nesta quarta-feira com autoridades de segurança, saúde, futebol e Estado, autorizaram a presença de público no Almeidão, no duelo de sábado, às 17 horas, diante do Ituano-SP.

O decreto anterior já permitia a entrada de torcida, porém, não havia um entendimento claro sobre a quantidade. O Almeidão não possui sistema de monitoramento por câmeras, então, considerou que a capacidade máxima de 20 mil pessoas, reduziria para 10. A liberação, então, de 20% seria de apenas 2 mil torcedores para o fim de semana.

O encontro foi realizado de maneira remota e teve participações de representantes do Ministério Público da Paraíba, Federação Paraibana de Futebol, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e do próprio Botafogo.

Valberto Lira quem conduziu e estava com a dúvida sobre a quantidade. Na interpretação dele, cerca de 2 mil torcedores poderiam marcar presença. Os órgãos de segurança, antes da pandemia, liberavam a capacidade do Almeidão para 10 mil pessoas, por conta da ausência de um sistema de câmeras.

Os responsáveis, porém, chegaram no acordo de 4 mil. O número de torcedores já está reduzido, então, o pequeno aumento não interferiria na decisão. O duelo é de torcida única e os botafoguenses deveriam ser divididos em quatro setores, mas, ao que tudo indica, somente a Arquibancada Sombra e Cadeiras serão abertas.

Quanto aos protocolos sanitários, as autoridades determinaram a apresentação de um teste RT-PCR e de antígeno feitou nas 72 horas anteriores a partida apenas para quem tomou uma dose da vacina. Quem estiver completamente imunizado só deve comprovar a vacinação.

