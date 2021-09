Auxiliar técnico do Campinense perde a linha e chama bandeirinha de ‘cego’ – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 27 (AFI) – O auxiliar técnico do Campinense, Hélio Lazaro Cabral, foi expulso na vitória da Raposa, por 2 a 1, neste sábado, no estádio Ernani Sátyro, por ter chamar o bandeirinha de cego. O fato foi relatado pelo árbitro Alinor Silva da Paixão.

“Expulsei aos 13 minutos do segundo tempo o Sr. Helio Lazaro Cabral, auxiliar técnico do Campinense, por protestar de forma grosseira e ostensivamente contra a decisão da arbitragem com gestos e dizendo” esse bandeira é cego”, relatou.

Campinense largou na frente do Guarany

O lance não caiu bem entre os dirigentes do Campinense, mas foi tratado como o calor do momento, já que o Campinense passou sufoco para derrotar o Guarany.

SITUAÇÃO

Brigando por vaga nas quartas de final, o Campinense jogará por um empate no duelo de volta contra o Guarany de Sobral. O jogo será no domingo, às 15h, no Junco, em Sobral (CE).