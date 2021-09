Auxílio Emergencial 2021: calendário da prorrogação

Redatora, Administradora, pós-graduada em Gestão Estratégica e pós-graduanda em Marketing Digital.

Já são mais de 2.600 artigos escritos para o Notícias Concursos. S2

Autora de 5 livros:

As cartas que eu não mandei – Chiado Books

Lançamento disponível nas melhores livrarias e no site da Editora Chiado Books.

Títulos disponíveis no site Clube de Autores:

Eu pensei hoje… (Poemas)

Gestão de pessoas é coisa de Jovem, Sim! (Administração/Gestão/RH)

Contei, mas é segredo! (Contos)

Resgatando meu amor (Romance)

Todos estão disponíveis também na amazon.com.br/Livros-Veronica-Stivanim.

Participante de várias antologias de diferentes editoras e colaboradora de sites literários.

Atuação com empresas: Elaboração de treinamentos, desenvolvimento de textos para sites da organização (Institucional, Missão, Visão e Valores).

