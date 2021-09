Auxílio Emergencial 2021: Calendário de saques da 5ª parcela retorna nesta quinta-feira (9)

Beneficiários do auxílio emergencial estão sacando a quinta parcela do programa desde o dia 1º de setembro. Devido ao feriado nacional do Dia da Independência, os pagamentos só serão retomados a partir desta quinta-feira (9).

O calendário de autorização segue um modelo de distribuição escalonado conforme o mês de aniversário dos cidadãos contemplados. Desta forma, no dia 1º foram liberados para os resgastes os segurados nascidos em janeiro e assim por diante, não considerando os sábados e domingos.

A Caixa Econômica Federal congelou o cronograma nos dias 7 e 8, com retorno marcada para o dia 9. Neste sentido, os beneficiários que fazem aniversário em maio e junho devem receber na próxima quinta-feira e sexta-feira, respectivamente.

O pagamento é depositado na Conta Poupança Social Digital do Caixa Tem. Através do aplicativo, o usuário consegue realizar uma série de operações, como pagar contas e boletos, fazer compras online por meio do cartão de débito virtual, recarga de celular, entre outros.

Ainda é possível realizar transferências bancárias utilizando o PIX e o TED. No entanto, o segurado é limitado a transferir no máximo R$ 600 por transação, R$ 1.200 diariamente e R$ 5 mil por mês.

Confira o calendário de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Pagamento da 6ª parcela do auxílio emergencial

O primeiro grupo a ser beneficiado pela próxima parcela será o dos inscritos no Bolsa Família. O pagamento será iniciado no dia 17 de setembro mês e seguirá até o dia 30 do mesmo mês. Vale ressaltar que para eles o calendário considera final do Número de Identificação Social (NIS) para distribuição:

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

