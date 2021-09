Auxílio Emergencial 2021: Calendário de saques da 5ª parcela terá uma pausa nesta semana

Devido ao feriado da Independência do Brasil no dia 7 de setembro, terça-feira, o calendário de saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial sofrerá uma pequena pausa.

Os beneficiários que já foram autorizados a realizarem o procedimento, poderão movimentar o benefício sem qualquer dificuldade. No entanto, os grupos que seriam liberados nos dias 7 e 8 deste mês, respectivamente os nascidos em maio e junho, só terão acesso ao pagamento a partir do dia 9 (quinta-feira)

Cronograma de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Como sacar o auxílio emergencial?

O saque pode ser realizado de duas formas diferentes, pelo código de liberação no caixa eletrônico ou com um documento oficial com foto em uma das agências da Caixa Econômica ou nas Casas Lotéricas.

Na opção do terminal de autoatendimento, o cidadão deve selecionar a opção de ‘saque do auxílio emergencial’. Na sequência, ele deve entrar no aplicativo Caixa Tem e clicar em ‘código de saque’. Após gerado, os números devem ser informados na tela no caixa eletrônico. Feito isto, deverá informar o valor que deseja retirar e confirme a transação.

Caso queira realizar a operação junto a um atendente, basta comparecer ao guichê da Caixa ou a uma lotérica. Neste sentido, o sujeito terá que apresentar um documento oficial com foto para comprovar a titularidade.

Cronograma das próximas parcelas

O auxílio emergencial está perto de ser encerrado, isso, caso o Governo Federal não prorrogue o programa mais uma vez. De antemão, o benefício será viabilizado até o mês de novembro deste ano. Confira as próximas parcelas a seguir:

Calendário de pagamentos da 6ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Calendário de depósitos da 6ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 21 de setembro Fevereiro 22 de setembro Março 23 de setembro Abril 24 de setembro Maio 25 de setembro Junho 26 de setembro Julho 28 de setembro Agosto 29 de setembro Setembro 20 de setembro Outubro 01 de setembro Novembro 02 de outubro Dezembro 03 de outubro

Calendário de saques da 6ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Saques Janeiro 4 de outubro Fevereiro 5 de outubro Março 5 de outubro Abril 6 de outubro Maio 8 de outubro Junho 11 de outubro Julho 13 de outubro Agosto 14 de outubro Setembro 15 de outubro Outubro 18 de outubro Novembro 19 de outubro Dezembro 19 de outubro

Calendário de pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Calendário de depósitos da 7ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 20 de outubro Fevereiro 21 de outubro Março 22 de outubro Abril 23 de outubro Maio 23 de outubro Junho 26 de outubro Julho 27 de outubro Agosto 28 de outubro Setembro 29 de outubro Outubro 30 de outubro Novembro 30 de outubro Dezembro 31 de outubro

Calendário de saques da 7ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de novembro Fevereiro 3 de novembro Março 4 de novembro Abril 5 de novembro Maio 9 de novembro Junho 10 de novembro Julho 11 de novembro Agosto 12 de novembro Setembro 16 de novembro Outubro 17 de novembro Novembro 18 de novembro Dezembro 19 de novembro

