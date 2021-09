Auxílio Emergencial 2021: confira as parcelas 5, 6 e 7

O Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado, por isso, dando sequência aos pagamentos, foram lançadas as parcelas 5, 6 e 7. Confira os calendários oficiais do benefício!

Parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado, por isso, dando sequência aos pagamentos, foram lançadas as parcelas 5, 6 e 7. A parcela 5 está em andamento, sendo assim, no mês de agosto foram pagos os valores para a movimentação online, via app Caixa Tem.

No entanto, durante este mês de setembro, a liberação para saques da 5ª parcela está ocorrendo. Confira o calendário da parcela 5 e, por conseguinte, das parcelas 6 e 7.

Calendário referente à 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: (liberação encerrada) Data para saque – usabilidade física – saque em espécie (liberação em andamento) Janeiro 20 de agosto 01 de setembro Fevereiro 21 de agosto 02 de setembro Março 21 de agosto 03 de setembro Abril 22 de agosto 06 de setembro Maio 24 de agosto 09 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Confira o calendário Auxílio Emergencial 2021 referente à 6ª parcela para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 21 de setembro 04 de outubro Fevereiro 22 de setembro 05 de outubro Março 23 de setembro 05 de outubro Abril 24 de setembro 06 de outubro Maio 25 de setembro 08 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 16 de outubro Outubro 01 de outubro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Confira o calendário Auxílio Emergencial 2021 referente à 7ª parcela para beneficiários comuns:

Beneficiários nascidos no mês de: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Quais são os critérios adotados para que o cidadão tenha direito ao benefício?

De forma sucinta, possui direito quem recebeu o Auxílio Emergencial em 2020. Bem como, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550,00).

O Auxílio será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania. Além disso, quem faz parte de uma família com renda total de até 3 salários mínimos (R$ 3.300,00), conforme informações oficiais do Governo Federal. (Confira aqui os pagamentos programados para os beneficiários do Programa Bolsa Família).