Auxílio Emergencial 2021: confira o calendário da prorrogação

Confira as parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021

Conforme anúncio feito em julho, o Governo prorrogou o Auxílio Emergencial 2021. Sendo assim, devido a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, foram acrescentadas três parcelas, dando sequência aos pagamentos anteriores, são as parcelas 5, 6 e 7.

Trouxemos os calendários referentes às parcelas 5, 6 e 7 para que não perca as datas referentes aos pagamentos do Auxílio Emergencial 2021.

Calendário referente à 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:

Mês de nascimento do beneficiário – Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data para saque – usabilidade física – saque em espécie Janeiro 20/08 01/09 Fevereiro 21/08 02/09 Março 21/08 03/09 Abril 22/08 06/09 Maio 24/08 09/09 Junho 25/08 10/09 Julho 26/08 13/09 Agosto 27/08 14/09 Setembro 28/08 15/09 Outubro 28/08 16/09 Novembro 29/08 17/09 Dezembro 31/08 20/09

Confira o calendário referente à 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:

Mês de nascimento do beneficiário – Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 21/09 04/10 Fevereiro 22/09 05/10 Março 23/09 05/10 Abril 24/09 06/10 Maio 25/09 08/10 Junho 26/09 11/10 Julho 28/09 13/10 Agosto 29/09 14/10 Setembro 30/09 16/10 Outubro 01/10 18/10 Novembro 02/10 19/10 Dezembro 03/10 19/10

Confira o calendário referente à 7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:

Você Pode Gostar Também:

Mês de nascimento do beneficiário Data programada para a disponibilidade na conta social digital e aplicativo Caixa Tem Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11

Informações atuais sobre o Auxílio Emergencial 2021

O Auxílio Emergencial 2021 será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania.

Quem recebe o benefício?

Tem direito ao recebimento do Auxílio Emergencial 2021 os trabalhadores que estavam recebendo, em dezembro/2020, o auxílio emergencial de que trata o art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, e a extensão do auxílio emergencial de que trata a MP nº 1.000, de 2020, e que cumpram as seguintes regras:

Ser maior de 18 anos de idade, exceto no caso de mães adolescentes (mulheres com idade de 12 a 17 anos que tenham, no mínimo, um filho), conforme as seguintes informações:

Em 2 de abril de 2020, para os trabalhadores beneficiários do Cadastro Único, consideradas as informações constantes da base de dados do Cadastro na referida data;

Na data da extração do Cadastro Único de referência para a geração da folha mensal do Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 2004, para os beneficiários do referido Programa; ou na data da avaliação de elegibilidade do Auxílio Emergencial 2021 para trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial de que trata a Lei nº 13.982, de 2020, inscritos por meio das plataformas digitais da CAIXA, dentre outras definições para o enquadramento do benefício, conforme informa o Ministério da Cidadania.