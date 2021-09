Auxílio Emergencial 2021: confira os calendários oficiais para os beneficiários comuns

Confira os calendários oficiais para os beneficiários comuns do Auxílio Emergencial 2021. Saiba mais detalhes!

Auxílio Emergencial 2021

De acordo com a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, foram acrescentadas três parcelas ao benefício. Confira os calendários oficiais para os beneficiários comuns, os cidadãos cadastrados no CadÚnico.

5ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para público geral (disponibilidade física está em andamento)

Beneficiários nascidos em: janeiro – 1º de setembro

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 2 de setembro

Beneficiários nascidos em: março – 3 de setembro

Beneficiários nascidos em: abril – 6 de setembro

Beneficiários nascidos em: maio – 9 de setembro

Beneficiários nascidos em: junho – 10 de setembro

Beneficiários nascidos em: julho – 13 de setembro

Beneficiários nascidos em: agosto – 14 de setembro

Beneficiários nascidos em: setembro – 15 de setembro

Beneficiários nascidos em: outubro – 16 de setembro

Beneficiários nascidos em: novembro – 17 de setembro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 20 de setembro

6ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento usabilidade online para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 21 de setembro

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 22 de setembro

Beneficiários nascidos em: março – 23 de setembro

Beneficiários nascidos em: abril – 24 de setembro

Beneficiários nascidos em: maio – 25 de setembro

Beneficiários nascidos em: junho – 26 de setembro

Beneficiários nascidos em: julho – 28 de setembro

Beneficiários nascidos em: agosto – 29 de setembro

Beneficiários nascidos em: setembro – 30 de setembro

Beneficiários nascidos em: outubro – 1º de outubro

Beneficiários nascidos em: novembro – 2 de outubro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 3 de outubro

6ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque em espécie para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 4 de outubro

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 5 de outubro

Beneficiários nascidos em: março – 5 de outubro

Beneficiários nascidos em: abril – 6 de outubro

Beneficiários nascidos em: maio – 8 de outubro

Beneficiários nascidos em: junho – 11 de outubro

Beneficiários nascidos em: julho – 13 de outubro

Beneficiários nascidos em: agosto – 14 de outubro

Beneficiários nascidos em: setembro – 15 de outubro

Beneficiários nascidos em: outubro – 18 de outubro

Beneficiários nascidos em: novembro – 19 de outubro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 19 de outubro

7ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (depósito em conta) para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 20 de outubro

Beneficiários nascidos em: fevereiro -21 de outubro

Beneficiários nascidos em: março – 22 de outubro

Beneficiários nascidos em: abril – 23 de outubro

Beneficiários nascidos em: maio – 23 de outubro

Beneficiários nascidos em: junho – 26 de outubro

Beneficiários nascidos em: julho – 27 de outubro

Beneficiários nascidos em: agosto – 28 de outubro

Beneficiários nascidos em: setembro – 29 de outubro

Beneficiários nascidos em: outubro – 30 de outubro

Beneficiários nascidos em: novembro – 30 de outubro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 31 de outubro

7ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque para público geral

Beneficiários nascidos em: janeiro – 1º de novembro

Beneficiários nascidos em: fevereiro – 3 de novembro

Beneficiários nascidos em: março – 4 de novembro

Beneficiários nascidos em: abril – 5 de novembro

Beneficiários nascidos em: maio – 9 de novembro

Beneficiários nascidos em: junho – 10 de novembro

Beneficiários nascidos em: julho – 11 de novembro

Beneficiários nascidos em: agosto – 12 de novembro

Beneficiários nascidos em: setembro – 16 de novembro

Beneficiários nascidos em: outubro – 17 de novembro

Beneficiários nascidos em: novembro – 18 de novembro

Beneficiários nascidos em: dezembro – 19 de novembro

(Confira aqui os pagamentos programados para os beneficiários do Programa Bolsa Família).