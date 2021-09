Auxílio Emergencial 2021: confira os pagamentos referentes às parcelas 5, 6 e 7

Confira os pagamentos referentes às parcelas 5, 6 e 7 do Auxílio Emergencial 2021, conforme informações oficiais. Veja mais!

Auxílio Emergencial 2021 – confira as datas oficiais

Confira o andamento da parcela 5 do Auxílio Emergencial 2021, bem como, os pagamentos referentes às parcelas 6 e 7. Uma vez que, como é de conhecimento público, a parcela 5 foi encerrada, no que diz respeito a sua usabilidade online, no entanto, ainda continua no que diz respeito aos saques, conforme ocorreu nos meses anteriores à prorrogação.

Calendário referente à 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data para saque – usabilidade física – saque em espécie Janeiro 20 de agosto 01 de setembro Fevereiro 21 de agosto 02 de setembro Março 21 de agosto 03 de setembro Abril 22 de agosto 06 de setembro Maio 24 de agosto 09 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 6ª parcela para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 21 de setembro 04 de outubro Fevereiro 22 de setembro 05 de outubro Março 23 de setembro 05 de outubro Abril 24 de setembro 06 de outubro Maio 25 de setembro 08 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 16 de outubro Outubro 01 de outubro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 7ª parcela para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

O que é o Auxílio Emergencial 2021?

Conforme definição da Caixa Econômica Federal, O Auxílio Emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam aos critérios dos Programas em dezembro de 2020.

Esse benefício tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.