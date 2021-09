Auxílio emergencial 2021: Fim da 5ª parcela e início da 6ª; confira o calendário

Com previsão para ser encerrado no dia 20 de setembro, o calendário cruzará com os pagamentos da sexta parcela do programa, que começará na próxima sexta-feira (17), para os inscritos no Bolsa Família.

Os saques da quinta parcela do auxílio emergencial ainda estão sendo liberados. Com previsão para ser encerrado no dia 20 de setembro, o calendário cruzará com os pagamentos da sexta parcela do programa, que começará na próxima sexta-feira (17), para os inscritos no Bolsa Família.

A nova rodada será a penúltima parcela do coronavoucher, que vem ajudando brasileiros em situação de vulnerabilidade desde 2020. Este ano, os valores do benefício estão variando de R$ 150 a R$ 375, a depender da composição familiar.

Como mencionado, o grupo do Bolsa Família terá acesso a sexta parcela do auxílio emergencial a partir do dia 17 de setembro, os demais beneficiários terão o dinheiro depositado na conta poupança social digital do Caixa Tem, a partir do dia 21 também deste mês.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial – Saques

Nascidos em julho: 13 de setembro;

Nascidos em agosto: 14 de setembro;

Nascidos em setembro: 15 de setembro;

Nascidos em outubro: 16 de setembro;

Nascidos em novembro: 17 de setembro;

Nascidos em dezembro: 20 de setembro.

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial

Grupo do Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

