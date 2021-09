Auxílio Emergencial 2021: informações e calendários

Confira algumas informações sobre o Auxílio Emergencial 2021, bem como, veja os calendários da prorrogação. Saiba mais!

Auxílio Emergencial 2021 – definição da Caixa

De acordo com informações da Caixa Econômica Federal, pelas novas regras, o Auxílio Emergencial 2021 deve ser pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

Por isso, em 2021 não foram abertas novas inscrições. O Governo Federal reavaliou todos os beneficiários aprovados para o Auxílio Emergencial, verificando se estão aptos a receber o benefício em 2021, de acordo com as novas regras.

Conforme informa a Caixa, para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A pessoa receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do Auxílio Emergencial. É importante esclarecer que quem está no Bolsa Família para receber o Auxílio Emergencial 2021 deve cumprir todas as regras definidas.

Valor médio do benefício

O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família, informa a Caixa. Sendo assim:

As famílias, em geral, recebem R$ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375;

Pessoas que moram sozinhas, recebem R$ 150.

Calendário referente à 5ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data para saque – usabilidade física – saque em espécie Janeiro 20 de agosto 01 de setembro Fevereiro 21 de agosto 02 de setembro Março 21 de agosto 03 de setembro Abril 22 de agosto 06 de setembro Maio 24 de agosto 09 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 6ª parcela para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 21 de setembro 04 de outubro Fevereiro 22 de setembro 05 de outubro Março 23 de setembro 05 de outubro Abril 24 de setembro 06 de outubro Maio 25 de setembro 08 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 16 de outubro Outubro 01 de outubro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente à 7ª parcela para beneficiários comuns:

Mês de nascimento do beneficiário: O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: Data programada para o saque do valor em espécie Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro