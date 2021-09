Auxílio emergencial 2021: Pagamento da 6ª parcela começa nesta semana

A Caixa Econômica Federal começará a distribuir o benefício da sexta parcela do auxílio emergencial nesta semana. A partir desta sexta-feira (17), os cidadãos inscritos no Bolsa Família terão acesso ao abono.

Já na próxima semana, a começar da terça-feira (21), receberão o benefício da sexta parcela os cidadãos que compõe o público geral. Eles poderão sacar o auxílio somente a partir do dia 4 de outubro.

Prorrogação do auxílio não será renovada

Com o fim já próximo, o presidente da república, Jair Bolsonaro, informou que o auxílio emergencial não terá uma nova prorrogação. Na ocasião, o chefe do estado estava sendo pressionado para que a extensão fosse prorrogada, no entanto, a possibilidade foi negada.

Da mesma forma, a equipe da Cidadania afirmou não haver justificativa fiscal que comprove a necessidade da renovação do programa emergencial. Sendo assim, de fato o auxílio não será novamente estendido.

Ademais, com o encerramento do programa em outubro, o Governo Federal pretende implementar o novo projeto de transferência de renda, o Auxílio Brasil. O programa substituirá o Bolsa Família e o auxílio emergencial.

Pagamentos da 6ª parcela do auxílio do auxílio

Grupo do Bolsa Família:

NIS com final 1: 17 de setembro

NIS com final 2: 20 de setembro

NIS com final 3: 21 de setembro

NIS com final 4: 22 de setembro

NIS com final 5: 23 de setembro

NIS com final 6: 24 de setembro

NIS com final 7: 27 de setembro

NIS com final 8: 28 de setembro

NIS com final 9: 29 de setembro

NIS com final 0: 30 de setembro

Público geral – Depósitos:

Nascidos em janeiro – 21 de setembro

Nascidos em fevereiro – 22 de setembro

Nascidos em março – 23 de setembro

Nascidos em abril – 24 de setembro

Nascidos em maio – 25 de setembro

Nascidos em junho – 26 de setembro

Nascidos em julho – 28 de setembro

Nascidos em agosto – 29 de setembro

Nascidos em setembro – 30 de setembro

Nascidos em outubro – 1º de outubro

Nascidos em novembro – 2 de outubro

Nascidos em dezembro – 3 de outubro

Público geral – Saques e transferências:

Nascidos em janeiro – 4 de outubro

Nascidos em fevereiro – 5 de outubro

Nascidos em março – 5 de outubro

Nascidos em abril – 6 de outubro

Nascidos em maio – 8 de outubro

Nascidos em junho – 11 de outubro

Nascidos em julho – 13 de outubro

Nascidos em agosto – 14 de outubro

Nascidos em setembro – 15 de outubro

Nascidos em outubro – 18 de outubro

Nascidos em novembro – 19 de outubro

Nascidos em dezembro – 19 de outubro

Como saber se vou receber a 6ª parcela do auxílio?

O contemplado que não tem certeza se receberá a sexta parcela do auxílio pode realizar uma consulta através dos seguintes canais:

Portal da Dataprev;

da Dataprev; Portal da Caixa Econômica Federal;

da Caixa Econômica Federal; Central telefônica n.º 111.

