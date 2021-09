Auxílio Emergencial 2021: Veja o calendário completo das últimas parcelas

Enquanto a nova rodada de repasses do benefício já entrou em vigência, a Caixa Econômica Federal continua autorizando os beneficiários a sacarem os recursos da quinta parcelas.

Pagamento da penúltima do auxílio emergencial começou nesta sexta-feira (17). Os primeiros a receber a sexta parcela do programa são os segurados do Bolsa Família. Os demais devem ter acesso ao benefício a partir do dia 21 de setembro.

Enquanto a nova rodada de repasses do benefício já entrou em vigência, a Caixa Econômica Federal continua autorizando os beneficiários a sacarem os recursos da quinta parcelas. A última liberação deve acontecer na próxima segunda-feira (20), para os nascidos em dezembro.

Calendário da 6ª e 7ª do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Nº final do NIS 7ª parcela NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Nº final do NIS 7ª parcela NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Você Pode Gostar Também:

Calendário da 6ª e 7ª do auxílio emergencial para o público geral

6ª parcela (depósitos e saques)

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

7ª parcela (depósitos e saques)

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Veja também: Caixa Tem vai liberar empréstimos e cartão de crédito; veja