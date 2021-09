Auxílio Emergencial 2021: Veja todas as datas de pagamento da prorrogação

A nova rodada do Auxílio Emergencial foi liberada inicialmente em apenas quatro parcelas. No entanto, devido a persistência da pandemia ocasionada pela Covid-19, o Governo Federal autorizou uma prorrogação de três meses.

Diante disso, atualmente o coronavoucher conta mais três parcelas nos mesmos moldes da liberação inicial. Sendo assim, os beneficiários do público geral continuarão recebendo os pagamentos em dois calendários, depósito e saque, de acordo com o mês de aniversário.

No que se refere ao público do Bolsa Família, a distribuição segue um único calendário por parcela, que é ordenado de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Além disso, o valor do benefício varia conforme a composição familiar. Sendo R$ 150 liberado para o cidadão que mora sozinho, R$ 250 para famílias com dois ou mais membros e, R$ 375 para famílias chefiadas por mães solteiras.

Os pagamentos sempre são creditados na Conta Poupança Social Digital do Caixa Tem, que disponibiliza uma série de recursos para serem utilizados gratuitamente. A plataforma permite pagamento de contas e boletos, compras online e presenciais, recarga no celular, entre outras possibilidades.

Cronograma da 5ª, 6ª e 7ª parcela para o público geral

Atualmente, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando os saques e transferências da quinta parcela do programa para o público geral. Em breve, os pagamentos da sexta parcela serão efetuados, tanto para os segurados do Bolsa Família, quanto para os demais contemplados. Confira os calendários a seguir:

Calendário de saques da 5ª parcela do auxílio

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Calendário de depósitos da 6ª e 7ª parcela do auxílio

Mês de nascimento 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 22 de setembro 21 de outubro Março 23 de setembro 22 de outubro Abril 24 de setembro 23 de outubro Maio 25 de setembro 23 de outubro Junho 26 de setembro 26 de outubro Julho 28 de setembro 27 de outubro Agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 20 de setembro 29 de outubro Outubro 01 de setembro 30 de outubro Novembro 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 03 de outubro 31 de outubro

Calendário de saques da 6ª e 7ª parcela

Mês de nascimento 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 4 de outubro 1º de novembro Fevereiro 5 de outubro 3 de novembro Março 5 de outubro 4 de novembro Abril 6 de outubro 5 de novembro Maio 8 de outubro 9 de novembro Junho 11 de outubro 10 de novembro Julho 13 de outubro 11 de novembro Agosto 14 de outubro 12 de novembro Setembro 15 de outubro 16 de novembro Outubro 18 de outubro 17 de novembro Novembro 19 de outubro 18 de novembro Dezembro 19 de outubro 19 de novembro

Cronograma da 6ª e 7ª parcela para o Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 30 de setembro 29 de outubro

