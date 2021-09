Auxílio emergencial começa na próxima semana: Posso ter o benefício cancelado?

O coronavoucher foi liberado este ano no mês de abril com previsão de apenas quatro parcelas. Devido a persistência da pandemia do coronavírus, o Governo Federal decidiu prorrogar a medida por mais três meses.

A Caixa Econômica Federal iniciará o pagamento da penúltima parcela do auxílio emergencial na próxima semana. No entanto, os beneficiários do programa devem estar atentos a suas inscrições pois ainda correm o risco de ter o abono cancelado.

O coronavoucher foi liberado este ano no mês de abril com previsão de apenas quatro parcelas. Devido a persistência da pandemia do coronavírus, o Governo Federal decidiu prorrogar a medida por mais três meses.

A extensão está sendo viabilizada nos mesmos moldes da liberação inicial. Desta forma, os contemplados estão recebendo valores variados de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar.

Como evitar o cancelamento do auxílio emergencial?

No fim de cada rodada, a Dataprev realiza uma ação com o intuito de fiscalizar a base de dados com os cadastros dos segurados do auxílio emergencial. Neste sentido, o beneficiário deve estar atento as informações repassadas ao Cadastro Único e atualizá-las quando necessário.

Isso porque, qualquer inconsistência encontrada nos dados do cidadão, como incompatibilidade do número de telefone, endereço, renda, entre outros, pode resultar no cancelamento do benefício. Todavia, quem foi afetado ainda consegue contestar a decisão do Governo caso seja viável

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial

Para segurados do Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

