Auxílio emergencial: Confira as datas dos últimos pagamentos

O Auxílio Emergencial, em vigência desde 2020, está com os dias contados para ser encerrado. Durante a pandemia decorrente da Covid-19, o Governo Federal implementou o programa para atender milhares de cidadãos brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Os beneficiários receberão as últimas parcelas nos meses de setembro e outubro, com os mesmos valores disponibilizados no início da rodada de 2021. Sendo R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias chefiadas por mães solteiras.

Como saber se vou receber as últimas parcelas?

Para isto, basta realizar uma consulta no portal da Dataprev. Insira os dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, número do CPF e o nome da mãe completo. Com isso, confirme o acesso e verifique a situação no programa.

Vale ressaltar que está consulta não está disponível para os segurados do Bolsa Família ou do CadÚnico, pois para eles os pagamentos ocorrem automaticamente.

Calendário dos últimos pagamentos do auxílio emergencial

Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela 7ª parcela NIS 1 17 de setembro 18 de outubro NIS 2 20 de setembro 19 de outubro NIS 3 21 de setembro 20 de outubro NIS 4 22 de setembro 21 de outubro NIS 5 23 de setembro 22 de outubro NIS 6 24 de setembro 25 de outubro NIS 7 27 de setembro 26 de outubro NIS 8 28 de setembro 27 de outubro NIS 9 29 de setembro 28 de outubro NIS 0 30 de setembro 29 de outubro

Público geral – Depósitos

Mês de nascimento 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 21 de setembro 20 de outubro Fevereiro 22 de setembro 21 de outubro Março 23 de setembro 22 de outubro Abril 24 de setembro 23 de outubro Maio 25 de setembro 23 de outubro Junho 26 de setembro 26 de outubro Julho 28 de setembro 27 de outubro Agosto 29 de setembro 28 de outubro Setembro 20 de setembro 29 de outubro Outubro 01 de setembro 30 de outubro Novembro 02 de outubro 30 de outubro Dezembro 03 de outubro 31 de outubro

Público geral – Saques

Mês de nascimento 6ª parcela 7ª parcela Janeiro 4 de outubro 1º de novembro Fevereiro 5 de outubro 3 de novembro Março 5 de outubro 4 de novembro Abril 6 de outubro 5 de novembro Maio 8 de outubro 9 de novembro Junho 11 de outubro 10 de novembro Julho 13 de outubro 11 de novembro Agosto 14 de outubro 12 de novembro Setembro 15 de outubro 16 de novembro Outubro 18 de outubro 17 de novembro Novembro 19 de outubro 18 de novembro Dezembro 19 de outubro 19 de novembro

