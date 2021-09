Auxílio emergencial: Cronograma será congelado devido ao feriado de 7 de setembro

Nesta semana, o calendário de resgate terá uma pequena pausa devido ao feriado no dia 7 de setembro (terça-feira).

Aqueles que já foram incluídos no cronograma poderão sacar o benefício tranquilamente. No entanto, durante esta terça-feira (07) e quarta-feira (08), o Governo Federal congelará o cronograma de retiradas temporariamente.

Saques autorizados

Até o momento, podem sacar o pagamento da quinta parcela os segurados nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. O procedimento para realizar as operações é o mesmo, basta gerar um código no app Caixa Tem, ou ir até uma agência ou Casas Lotéricas da Caixa e apresentar um documento oficial com foto.

Congelamento temporário do cronograma

Devido ao feriado da Independência do Brasil (7 de setembro), os prováveis grupos que seriam contemplados – aniversariantes de maio e junho – terão acesso ao benefício em espécie apenas a partir de quinta-feira (09).

Calendário de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Depósitos da 6ª parcela do auxílio emergencial

Ainda este mês, a Caixa Econômica Federal começará a depositar aos beneficiários do público geral o salário da sexta parcela na conta poupança social digital. A previsão está para o dia 21 de setembro, e saques a partir do dia 4 de outubro.

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

