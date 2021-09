Auxílio emergencial: Início dos pagamentos da 6ª parcela e saques da 5ª rodada

Beneficiários do auxílio emergencial ainda estão sacando o abono da quinta parcela do programa. A Caixa Econômica Federal continua autorizando os contemplados do público geral a realizarem os resgastes e transferências do benefício.

Enquanto alguns estão tendo acesso ao auxílio de agosto somente agora, os segurados do Bolsa Família serão contemplados com a sexta rodada a partir desta sexta-feira (17). Os demais segurados só receberão o benefício a partir do dia 21 deste mês.

Valor do Auxílio Emergencial

Este ano os valores do auxílio emergencial estão variando conforme a composição familiar. A quantia de R$ 150 está sendo concedida aos cidadãos que moram sozinhos, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Vale ressaltar que o calendário para o grupo do Bolsa Família e para o público geral é diferente. Os inscritos do BF, normalmente recebem o abono antes que os demais contemplados. Além disso, eles podem sacar o benefício no mesmo dia em que é depositado.

Já os cidadãos inscritos via site, aplicativo e CadÚnico, recebem o auxílio sempre em um calendário específico e têm a autorização para os resgates apenas alguns dias após os depósitos, em outro calendário.

No entanto, enquanto não são autorizados para sacar ou transferir o dinheiro, os beneficiários podem utilizar os serviços disponibilizados pelo Caixa Tem. A plataforma permite pagamentos de contas e boletos, compras on-line com cartão de débito virtual, recarga no celular, entre outros.

Calendário de saque da 5ª parcela do auxílio emergencial

Mês de nascimento Saques Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Você Pode Gostar Também:

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Como realizar o saque do auxílio?

Para realizar o saque do auxílio emergencial no caixa eletrônico, nas agências da Caixa ou na lotérica, siga a orientação abaixo:

Vá até o caixa eletrônico e clica no botão “Entra”; Na sequência, toque em “Saque Auxílio Emergencial”; Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Informe o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”; Escolha o valor desejado para o saque e aperte a opção “Entra”; Aguarde a liberação do dinheiro.

Como gerar o código de saque no Caixa Tem?

Acesse a conta poupança social digital no aplicativo; Vá até a opção de saque e informe o valor que deseja sacar; Após inserir a senha, um código com validade de 1h será gerado; Feito isto, anote os dígitos para serem informados no caixa eletrônico ou na lotérica.

Além dos saques em espécie, os segurados podem fazer transferências bancárias para qualquer instituição financeira. Entretanto, devem estar atentos aos critérios de envio do Caixa Tem.

Pode ser transferido até R$ 600 por transação, sendo R$ 1.200 diariamente e R$ 5 mil mensalmente. Vale ressaltar que as operações são gratuitas.

Veja também: Auxílio Emergencial 2021: confira os pagamentos referentes às parcelas 5, 6 e 7