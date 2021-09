Auxílio Emergencial: Liberado cronograma das novas parcelas

O Governo Federal já disponibilizou o cronograma completo do Auxílio Emergencial 2021. Segundo as datas, os pagamentos da sétima parcela serão efetuados até o dia 31 de outubro deste ano.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 45,6 milhões de brasileiros devem receber a sexta rodada do programa. Esses cidadãos estão recebendo um valor variado conforme a composição familiar. Desta forma, recebem:

R$ 150 os cidadãos que moram sozinhos;

R$ 250 famílias com duas ou mais pessoas; e

R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

De modo geral, recebem o benefício os cidadãos que foram contemplados pelo coronavoucher em 2020 e que tenham uma renda mensal de até três salários mínimos desde que a renda per capita seja igual ou inferior a meio piso nacional.

Como consultar a 6ª parcela do Auxílio Emergencial?

O procedimento da consulta é bem simples, basta acessar o site da Dataprev e informar o número do CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Os beneficiários que recebem o Bolsa Família ou são inscritos no CadÚnico não estão com o nome da lista do órgão. Isso porque, para eles os pagamentos ocorrem de modo automático. Os demais, o depósito é escalonado, bem como os saques e transferência segundo o mês de aniversário de cada um.

Cronograma da 6ª e 7ª parcela do Auxílio Emergencial

Depósitos e saques da 6ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Pagamentos da 6ª parcela para o Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Depósitos e saques da 7ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Pagamentos da 7ª parcela para o Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

