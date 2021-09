Auxílio Emergencial: Saques retornam após pausa de dois dias

Após a pausa nos dias 7 e 8 de setembro devido ao feriado da Independência do Brasil, a Caixa Econômica Federal voltou a autorizar os saques e transferências para os beneficiários do programa.

Calendário de saque da quinta parcela do auxílio emergencial é retomado. Após a pausa nos dias 7 e 8 de setembro devido ao feriado da Independência do Brasil, a Caixa Econômica Federal voltou a autorizar os saques e transferências para os beneficiários do programa.

Desde a última quinta-feira (9), a instituição já liberou dois grupos para realizar o procedimento, o dos nascidos em maio e o dos nascidos em junho. O segurado pode sacar o benefício através dos terminais de autoatendimento, agências da Caixa e Casas Lotéricas.

Confira o calendário de saque da 5ª parcela

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de agosto 1º de setembro Fevereiro 21 de agosto 2 de setembro Março 21 de agosto 3 de setembro Abril 22 de agosto 6 de setembro Maio 24 de agosto 9 de setembro Junho 25 de agosto 10 de setembro Julho 26 de agosto 13 de setembro Agosto 27 de agosto 14 de setembro Setembro 28 de agosto 15 de setembro Outubro 28 de agosto 16 de setembro Novembro 29 de agosto 17 de setembro Dezembro 31 de agosto 20 de setembro

Formas de saque

Você Pode Gostar Também:

Para o cidadão que deseja realizar o saque do benefício em uma agência ou lotérica, é necessário apresentar um documento oficial com foto para comprovar a titularidade, como RG ou Carteira de Trabalho.

No entanto, aquele que preferir, pode realizar o procedimento em um caixa eletrônico da Caixa Econômica. Neste caso, o cidadão deverá emitir o código de saque no aplicativo Caixa Tem. Para isso, basta seguir o passo a passo:

No terminal de autoatendimento, clique no botão “Entrar” para o saque sem cartão; Na sequência, selecione opção “Saque Auxílio Emergencial”; Digite o número do seu CPF e clique no botão “Confirmar”; Feito isto, informe o código de seis dígitos que foi gerado no aplicativo Caixa Tem e aperte o botão “Confirmar”; Escolha um valor para saque e aperte “Entrar”; Aguarde a liberação do dinheiro.

Veja também: Auxílio Emergencial: Benefício pode ser renovado? Confira