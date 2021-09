Auxílio emergencial: veja o calendário da 6ª e 7ª parcela para todos os grupos

Os segurados do Bolsa Família já podem ter acesso a sexta parcela do auxílio emergencial. O Governo Federal já liberou os próximos calendários para este grupo e para os demais beneficiários.

Pagamentos para o grupo do Bolsa Família

Os pagamentos para o público do Bolsa Família sempre ocorrem nos dez últimos dias uteis de cada mês e a distribuição é realizada conforme o dígito final do Número de Identificação Social (INSS). Além disso, os segurados podem sacar o benefício na mesma data em que é depositado.

Calendário da 6ª parcela para o Bolsa Família

Nº final do NIS 6ª parcela NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Calendário da 7ª parcela para o Bolsa Família

Nº final do NIS 7ª parcela NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Sem reajustes no valor

As mensalidades continuam com o mesmo valor, sendo R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias compostas por duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Prazo para utilização do benefício

O Governo Federal determina um prazo de até 90 dias para utilização do benefício por parte dos segurados do Bolsa Família. Caso o período não seja respeitado, o cidadão pode ter a inscrição no programa cancelada.

Acontece que a concessão do benefício do Bolsa Família é destinada a cidadãos em situação de vulnerabilidade. Neste sentido, caso não seja movimentado em até três meses, o Ministério da Cidadania subentende que a família não está mais precisando do abono e a assim a exclui do programa.

Pagamentos para o público geral

Vale lembrar que para este grupo o Governo Federal utiliza dois calendários, sendo um para depósitos e outro para saques. Além disso, o cronograma segue uma ordem escalonada conforme o mês de nascimentos dos contemplados.

Calendário da 6ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 20 de setembro 15 de outubro Outubro 01 de setembro 18 de outubro Novembro 02 de outubro 19 de outubro Dezembro 03 de outubro 19 de outubro

Calendário da 7ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro