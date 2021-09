Auxílio Emergencial: VEJA o calendário de pagamentos da 6ª e 7ª parcela

Os novos cronogramas do auxílio emergencial já estão disponíveis. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal começou a liberar os saques e transferências da quinta parcela do programa. Conforme apurado, a sexta rodada deve começar no dia 17 de setembro.

O Auxílio Emergencial está ajudando milhares de cidadãos brasileiros desde o ano passado. A medida que foi lançada para amparar a população vulnerável diante a pandemia decorrente da Covid-19 e terá apenas sete parcelas este ano, seguindo até o mês de outubro.

Saques da 5ª parcela do Auxílio Emergencial

No início do mês, os beneficiários que não recebem o Bolsa Família passaram a ter acesso ao benefício do auxílio emergencial em espécie. Os saques podem ser realizados nas agências bancárias da Caixa ou nas Casas Lotéricas.

Já as transferências, podem feitas diretamente pelo Caixa Tem através do PIX ou TED. O aplicativo é o principal meio de movimentação do benefício, que disponibiliza uma série de serviços aos seus usuários.

Pagamento da 6ª parcela do Auxílio

Após o período de saques da rodada atual ser encerrado, a Caixa iniciará os depósitos da sexta parcela do programa. Os segurados do Bolsa Família terão acesso ao dinheiro a partir do dia 17 deste mês.

O público geral receberá o abono a partir do dia 21, também deste mês. A autorização para retirada está prevista para ser iniciada no dia 4 de outubro. Confira os calendários da sexta parcela para ambos os grupos abaixo:

Calendário de pagamentos da 6ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS Datas NIS 1 17 de setembro NIS 2 20 de setembro NIS 3 21 de setembro NIS 4 22 de setembro NIS 5 23 de setembro NIS 6 24 de setembro NIS 7 27 de setembro NIS 8 28 de setembro NIS 9 29 de setembro NIS 0 30 de setembro

Calendário de depósitos da 6ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 21 de setembro Fevereiro 22 de setembro Março 23 de setembro Abril 24 de setembro Maio 25 de setembro Junho 26 de setembro Julho 28 de setembro Agosto 29 de setembro Setembro 20 de setembro Outubro 01 de setembro Novembro 02 de outubro Dezembro 03 de outubro

Pagamento da 7ª parcela do Auxílio Emergencial

Para encerramento do programa, os últimos pagamentos ocorrerão entre os meses de outubro e novembro, também com calendários distintos para os dois públicos alvos. Veja a seguir:

Calendário de pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

Nº final do NIS Datas NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Calendário de depósitos da 7ª parcela do auxílio emergencial – Público Geral

Mês de nascimento Depósitos Janeiro 20 de outubro Fevereiro 21 de outubro Março 22 de outubro Abril 23 de outubro Maio 23 de outubro Junho 26 de outubro Julho 27 de outubro Agosto 28 de outubro Setembro 29 de outubro Outubro 30 de outubro Novembro 30 de outubro Dezembro 31 de outubro

