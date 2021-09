Avaí entrar no G4, CRB se reabilita e líder Coritiba tropeça em casa – Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Quatro jogos movimentaram a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira. Destaque para o Avaí, que venceu em casa e tirou o Goiás do G4 – grupo de acesso; para o CRB, que passou pelo Náutico em Recife; e o líder Coritiba, que só empatou com o penúltimo colocado Confiança. Serão mais quatro jogos na quarta-feira e um na quinta.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DA SÉRIE B!

À tarde, o Avaí fez o dever de casa e venceu o Londrina por 2 a 0, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Com o resultado, o time catarinense assumiu a quarta posição, com 46 pontos ganhos, ultrapassando o Goiás, agora o quinto colocado. Já o Londrina permaneceu com os mesmos 27 pontos e em 16º lugar.

Quem se recuperou e também segue no G4 – grupo de acesso – é o CRB, que visitou o Náutico e venceu por 3 a 1, na Arena Pernambuco, na Região Metropolitana de Recife (PE). A vitória colocou o time alagoano em terceiro lugar, agora com 47 pontos. Enquanto o Náutico, em crise, aparece apenas em 11º, com 35.

Mais à noite, o Vila Nova venceu confronto direto com o Operário, por 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O Vila Nova pulou para o 13º lugar, com 33 pontos ganhos. Enquanto os paranaenses ficaram com os mesmos 34 pontos e em 12º. Ambos ainda correm risco de rebaixamento.

Por fim, o Coritiba sofreu e só empatou com o Confiança, por 1 a 1, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). O time sergipano segurou a vitória até os 45 minutos do segundo tempo, quando afrouxou a marcação e levou a igualdade. O Coxa lidera o campeonato, com 53 pontos, enquanto o Confiança é o penúltimo, com 22.

CONFIRA OS JOGOS DA 27ª RODADA: