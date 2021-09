Avaí, Fortaleza e Ceará vencem com placares magros – Futebol Interior

Campinas, SP, 09 – Três jogos abriram a quarta rodada da segunda fase do Brasileiro de Aspirantes, na tarde desta quinta-feira (9). Pelo Grupo C, o Ceará bateu o Figueirense por 1 a 0. Enquanto pelo Grupo D, Avaí e Fortaleza também venceram seus jogos por 1 a 0, diante de Bahia e Red Bull Bragantino, respectivamente. Veja como foi:

Grupo C



Figueirense 0 x 1 Ceará



No Orlando Scarpelli, as equipes entraram em campo em lados opostos da tabela. Lanterna do grupo, o Figueira foi para cima na etapa inicial em busca da primeira vitória na segunda fase. Enquanto o líder Ceará foi mais cauteloso durante os 45 minutos e conseguiu segurar o ímpeto ofensivo do time da casa. Depois do intervalo, o jogo voltou para a etapa final no mesmo ritmo. E, no contra-ataque, Jhoninha saiu em velocidade pela esquerda e bateu rasteiro para sacramentar mais um triunfo do Vozão, aos 29 minutos.

Invicto na competição, o Vozão soma agora dez pontos e segue na liderança do grupo. Já o Figueirense tem um ponto e é o lanterna.

Grupo D



Avaí 1 x 0 Bahia



Jogando na Ressacada, catarinenses e baianos passaram em branco nos primeiros 45 minutos de jogo. Mas, na volta do intervalo, o Leão colocou ordem na casa e garantiu a vitória com gol de Adiel. Aos 22 minutos, o camisa 23 aproveitou uma sobra dentro da área e soltou o pé para o fundo das redes.

Feito o dever de casa, o Avaí chegou aos seis pontos e igualou a pontuação do Bahia, as duas equipes seguem na briga por uma vaga no mata-mata.

Red Bull Bragantino 0 x 1 Fortaleza



Precisando da vitória para respirar na competição, o Bragantino propôs mais o jogo no primeiro tempo disputado em Jarinú (SP), enquanto o Fortaleza apostou nos contra-ataques. No entanto, as estratégias não surtiram efeito até o intervalo. No segundo tempo, o duelo também parecia se encaminhar para o 0 a 0. Mas, aos 38 minutos, Thiaguinho recebeu na direita e fez o cruzamento certeiro para Vitor Ricardo anotar o gol do quarto triunfo tricolor em quatro jogos.

Com o resultado, o Fortaleza segue na ponta da tabela, com 12 pontos somados. Já o Bragantino é o lanterna e ainda não pontuou na segunda fase.

CONFIRA OS JOGOS DA QUARTA RODADA DO BRASILEIRO DE ASPIRANTES: