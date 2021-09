Avaí recusa proposta de time do Brasileirão por destaque na temporada – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 14 (AFI) – O Avaí não vai ceder para os clubes do Brasileirão. O Sport tentou a contratação do atacante Copete, mas a diretoria do Leão, prontamente, recusou a proposta e garantiu que o jogador é importante nas metas dentro do Campeonato Brasileiro Série B.

Copete chegou há quase três meses, em junho, quando o Avaí estava na zona de rebaixamento. O tempo passou e o time está na briga por uma vaga do G4. O Leão é o quinto colocado com 37 pontos, a três do quarto, o CRB.

TODO MUNDO CONTENTE

O executivo de futebol do Avaí, Felipe Ximenes, foi quem confirmou. O empresário de Copete levou uma proposta do Sport e ambas as partes concordaram em não prosseguir na negociação.

O Leão não pensa, de jeito nenhum, perder o atacante e o próprio atacante se mostra bastante feliz com o momento. Um dos melhores desde os bons períodos de Santos.

DORME NO G4?

O Avaí busca se manter na cola do CRB nesta quinta-feira, às 19h30, no Baenão. O Leão visita o Remo pela 24ª rodada. O Galo de Campina, mais cedo, às 16h30, joga com o Vasco para se distanciar.