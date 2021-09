Avaí x Londrina – Quem vai dar mais um passo rumo ao objetivo? – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 27 (AFI) – Dois times que vivem bons momentos, mas que têm objetivos diferentes na Série B do Brasileiro se enfrentam nesta terça-feira, na Ressacada. A partir das 16 horas, Avaí e Londrina duelam pela 27ª rodada do campeonato.

Os dois ganharam suas últimas duas partidas. Depois de vencer os confrontos diretos contra Goiás e CRB, o Avaí encostou no G4, subindo para o quinto lugar, com 43 pontos. Já o Londrina levou a melhor sobre Náutico e Vitória, deixando a zona de rebaixamento e aparecendo em 16º lugar, com 27.

Em caso de vitória nesta terça-feira, o Avaí entra no G4, já que o Goiás foi derrotado pelo Vasco da Gama, por 2 a 0, nesta segunda, na abertura da rodada. Enquanto isso, o Londrina precisa do resultado positivo para não correr o risco de voltar a figurar na zona de rebaixamento.

MEDALHÃO NO BANCO?

Anunciado na semana passada, o meia Jadson teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode fazer sua estreia pelo Avaí nesta terça-feira.

Em relação ao time que ganhou do CRB, por 2 a 1, em Maceió, Claudinei Oliveira deve realizar apenas uma mudança. O volante Bruno Silva foi vetado pelo departamento médico. De volta após cumprir suspensão, Jean Cléber aparece como principal alternativa.

VAI MEXER?

O técnico Márcio Fernandes tem a oportunidade de repetir a escalação que iniciou na vitória sobre o Vitória, mas existe a possibilidade de fazer mudanças por conta do desgaste físico de alguns jogadores, como o volante Jean Henrique e o atacante Júnior Pirambu.

“Ainda é pouco, poucos pontos que a gente conseguiu sair, mas já é alguma coisa, estamos fora da zona, isso nos dá confiança para continuar nessa caminhada”, comentou o treinador.