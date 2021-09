Axezin Praia do Forte movimenta final de semana com show de Alexandre Peixe

O projeto Axezin está de volta. O evento, lançado em 2018, será realizado no Praia do Forte Garden no próximo sábado – 2 de outubro, a partir das 17 horas. Serão mais de três horas de show com Alexandre Peixe, em um palco de 360º, mais baixo e próximo do público.

Como a primavera vem dando os ares, e aos poucos as festas estão sendo retomadas com responsabilidade, Peixe disse que está cheio de novidades. Os ingressos são limitados e o evento vai seguir todos os protocolos necessários para manter a segurança do público. As vendas estão sendo realizadas através do Sympla.

Para amenizar a saudade do Carnaval, quem também participa da festa é a Fanfarra do Gravata Doida, com marchinhas e músicas clássicas naquela roupagem de percussão e sopro que não deixa ninguém parado. O evento contará ainda com apresentação do DJ Papau.