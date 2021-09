Azul abre matrículas para programa de trainee 2022

Viagem nacional e internacional para a família toda? Esse é um dos benefícios dos trainees da empresa aérea Azul. Nesta semana, a companhia abriu as inscrições para a nova edição do programa de trainee. Serão cerca de 15 vagas para candidatos com formação em qualquer área.

É necessário ter se graduado entre julho de 2018 e dezembro de 2021. O início do programa está previsto para janeiro de 2022.