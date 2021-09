B2W Digital tem empregos para Operador de Empilhadeira

A B2W Digital está divulgando vagas de emprego para o cargo de Operador de Empilhadeira. São vários cargos disponíveis para quem busca uma chance com carteira assinada, além de atuar em empresa referência do país como a Americanas! As vagas estão abertas na região de Contagem, em Minas Gerais!

B2W Digital abre vagas de emprego em Contagem

O cargo de Operador de Empilhadeira gera benefícios como vale-transporte, seguro de vida, convênio com empresas parceiras, café da manhã, assistência médica e odontológica, bicicletário, desconto em produtos, restaurante interno, ginástica laboral e programa de treinamentos. Para participar do processo seletivo, os interessados devem ter os requisitos abaixo:

nível médio concluído;

CNH válida;

experiência no cargo;

curso de operador de empilhadeira, de forma preferencial com reciclagem atualizada;

é desejável ter conhecimento em WMS.

Os contratados atuarão nas seguintes atividades:

realização de armazenagem e movimento geral de mercadorias;

tornar mais fácil a coleta e manutenção do estoque;

promover a garantia da condução de máquinas, conforme a velocidade permitida;

promover a garantia da segurança do ambiente de trabalho;

operar a empilhadeira elétrica.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego na B2W Digital, os interessados podem acessar a página de participação e seguir as orientações do site para cadastrar currículo atualizado. No ícone “Candidate-se”, os profissionais podem preencher os requisitos disponíveis.

