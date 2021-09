Bacia do Araguaia-Tocantins: Conheça essa importante bacia hidrográfica

A bacia hidrográfica do Araguaia-Tocantins fica localizada na região centro-norte do Brasil. Ela compreende os seguintes estados:

Goiás,

Mato Grosso,

Pará,

Maranhão e Tocantins.

Ela é formada pelo rio Tocantins e seu principal afluente, o rio Araguaia.

Devido sua importância a Bacia do Araguaia-Tocantins poderá aparecer em questões de vestibulares e do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), acompanhe o artigo e saiba mais sobre ela!

Principais características da bacia do Araguaia-Tocantins

A bacia do Araguaia-Tocantins consegue drenar cerca de 10% do território brasileiro. Os principais rios que formam esta bacia hidrográfica possuem nascentes nos divisores do Planalto Central.

Ela possui uma área de aproximadamente 967 mil km² e faz parte de dois importantes biomas brasileiros: a Amazônia e o Cerrado. A saber, a foz do rio Tocantins, um dos principais da bacia, é do tipo estuário.

O potencial hidrelétrico da bacia Araguaia-Tocantins é de pelo menos 27,5 mil MW, segundo dados da Eletrobrás em 2017.

Principais rios e afluentes

Rio Tocantins

Seus principais afluentes são:

Rio das Almas,

Rio Cana Brava,

Rio Santa Clara,

Rio dos Patos,

Rio Uru,

Rio Tocantinzinho,

Rio Sono,

Rio Cacau,

Rio Mupi e rio Barra Grande.

Rio Araguaia

Seus principais afluentes são:

Rio Claro,

Rio Cristalino,

Rio Caiapó e rio Crixá-Açu.

Principais usinas hidrelétricas

A bacia do Araguaia-Tocantins também contempla duas usinas hidrelétricas, são elas:

Usina Hidrelétrica de Tucuruí

Fica localizada no rio Tocantins e possui papel fundamental no abastecimento elétrico da região. Possui capacidade geradora instalada de 8.370 MW.

Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães

Presente no rio Tocantins, possui capacidade geradora instalada de 900 MW.

Importância econômica para a região

O rio Tocantins serve como uma importante via de transporte fluvial para cargas e pessoas na região central do Brasil.

A Usina de Tucuruí gera energia para abastecer boa parte dos municípios da região centro-norte do Brasil, sendo utilizada pelas empresas de minérios, sobretudo as presentes na Serra dos Carajás no Pará.

A pesca comercial também é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia do Araguaia-Tocantins.

Principais problemas ambientais

A região da bacia do Araguaia-Tocantins sofre constantemente com problemas ambientais oriundos da exploração mineral e do aumento das atividades agrícolas.

Enquanto a exploração mineral é fortemente responsável pela poluição de rios, as atividades agrícolas têm aumentado o desmatamento destinado para áreas agricultáveis.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre a bacia Araguaia-Tocantins? Compartilhe com quem precisa saber disso!

