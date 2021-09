Bahia ganha disputa e fecha com ex-Flamengo e Internacional – Futebol Interior

Salvador, BA, 04 (AFI) – Horas antes da bola rolar no Pituaçu para o jogo contra o Fortaleza, pela 19ª rodada do Brasileirão, a diretoria do Bahia acertou a contratação do atacante Marcelo Cirino.

O novo reforço tricolor estava livre no mercado depois de ter rescindido com o Chongqing Dangdai, da China. Fortaleza, Ceará, Sport, Santos e Athletico-PR chegaram a sondar Cirino.

No Bahia, com quem assinou contrato até dezembro de 2023, o reforço chega para brigar pela titularidade. Hoje, o parceiro do artilheiro Gilberto é Rossi, mas, com Marcelo Cirino, o técnico Diego Dabove pode escalar três atacantes.

Revelado no Athletico-PR, Marcelo Cirino passou por Vitória, Flamengo, Internacional e Al-Nasr, dos Emirados Árabes, antes de chegar ao Chongqing Dangdai, onde fez cinco gols e deu três assistências em 16 jogos.