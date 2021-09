Bahia tem 215 mil famílias com perfil, mas sem Bolsa Família, diz secretaria

A Bahia tem 215 mil famílias, cerca de 1 milhão de pessoas, que têm perfil para receber o auxílio do Bolsa Família, mas não têm acesso ao benefício. De acordo com o jornal Correio, os dados são do Consórcio Nordeste divulgados pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do estado.

O receio da pasta é que com o fim do auxílio emergencial a situação de crise para essas pessoas aumente ainda mais. Em fevereiro, eram 180 mil famílias com perfil sem acesso ao programa. O secretário Carlos Martins criticou o governo federal e disse que a crise fiscal impede estados e municípios de realizarem programas que ajudem as famílias. Ele diz que a “fome não espera” e cobra “mais sensibilidade” do presidente.