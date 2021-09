Bahia x Fortaleza – Qual gringo vai levar a melhor? – Futebol Interior

Salvador, BA, 03 (AFI) – Bahia e Fortaleza fazem na noite deste sábado um duelo nordestino de dois times que têm objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. O encontro entre os tricolores será no Estádio Pituaçu, a partir das 21 horas, na abertura da 19ª rodada, a última do primeiro turno.

Sem vencer há oito partidas no campeonato e vindo de três derrotas seguidas, o Bahia despencou na tabela e está na beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com os mesmos 18 pontos do América-MG, mas na frente no número de vitórias (5 a 4).

Sensação do Brasileirão ao lado do Red Bull Bragantino, o Fortaleza assume a vice-liderança em caso de vitória, já que o Palmeiras teve seu jogo contra o Ceará adiado. O tricolor cearense defende uma invencibilidade de quatro partidas, mas teve três empates nas últimas três rodadas.

GRINGOS NO COMANDO

O curioso é que os dois times são comandados por argentinos. Substituto de Dado Cavalcanti, Diego Dabove estreou no Bahia na derrota para o Fluminense, por 2 a 0, na semana passada. Com um trabalho mais consolidado, Juan Pablo Vojvoda foi anunciado pelo Fortaleza no início de maio após a saída de Enderson Moreira.

SEM O ARTILHEIRO

Não bastasse a situação complicada e a pressão por conta dos recentes resultados, o Bahia tem outro problema para esse jogo. Artilheiro do Brasileirão ao lado de Bruno Henrique (Flamengo) e Edenílson (Internacional), com oito gols, o atacante Gilberto cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O colombiano Rodallega será o substituto.

“Estamos passando por um momento difícil, mas temos que entender que estamos aqui fazendo de tudo para melhorar e ganhar esses três pontos importantes contra o Fortaleza”, disse o atacante, que ainda não marcou nos quatro jogos que fez pelo Bahia.

BASE MANTIDA

O Fortaleza deve ter apenas uma mudança em relação ao time que empatou sem gols com o Cuiabá, na última segunda-feira. O volante Felipe recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Matheus Jussa e Ronald são as principais opções, com preferência para o primeiro.

Ainda isolado após testar positivo para a Covid-19, o zagueiro Marcelo Benevenuto é desfalque certo, assim como o atacante Osvaldo, no departamento médico se recuperando de um problema na coxa esquerda.