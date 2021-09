Baiana em ‘A Fazenda’? Conheça Sthe Matos e relembre as principais polêmicas

Nem só os sertanejos lucram com histórias de amor complicadas com perdas e traições. Prova viva disso é Sthefane Matos, ou simplesmente Sthe. A baiana que corre atrás de uma vaga para a décima terceira temporada de “A Fazenda” protagonizou verdadeiros barracos pela web e ganhou milhões de seguidores com novos capítulos das tretas.

Traição, paternidade e tretas



Em janeiro de 2020, Sthe protagonizou sua primeira polêmica ao dividir com seus seguidores que havia flagrado seu companheiro, o influenciador Abner Pinheiro, com outra mulher na cama do casal.

A treta aumentou ainda mais quando Abner publicou em suas redes sociais uma série de vídeos onde disse não ser o pai do filho de Sthe, o bebê de 1 ano de fato não era filho do influenciador, mas ela garantiu que ele já tinha conhecimento disso.

Um novo capítulo dessa grande novela da vida real foi exposto pela baiana que disse ter sustentado o dançarino durante muito tempo: “Tomara que você ganhe muito dinheiro e me pague meus R$85 mil que você tá me devendo”, cobrou através do Instagram.

Drama após rinoplastia

Mais uma vez Sthe foi notícia em todo o Brasil após complicações de uma rinoplastia. Ela utilizou seu canal no youtube para contar a experiência e o drama após a cirurgia. Seu nariz abriu três vezes e, na última, foi necessário realizar um procedimento de enxerto de pele que a deixou uma semana imobilizada.

“Quando eu peguei o espelho meu mundo desabou. Eu comecei a chorar muito. Passou um filme na minha cabeça: ‘o que eu fiz da minha vida?’. Se eu pudesse voltar no tempo eu nunca teria feito essa besteira de mexer no meu nariz que não tinha nada de mais, por vaidade”, revelou na época.

Vaga na Fazenda



Com algumas grandes polêmicas no currículo, Sthe Matos busca uma vaga na nova temporada de “A Fazenda” e vai disputar em votação popular com outros três influenciadores: Alisson Jordan, Mah Tavares e MC Krawk.

Se depender de seu público nas redes sociais a vaga já está garantida. Apenas no Instagram a baiana possui 9 milhões de seguidores, número suficiente para ser uma das mais populares da décima terceira edição do reality rural.