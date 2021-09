Baiano Malhadinho vence luta contra russo e assina contrato com UFC

O lutador de MMA meio-pesado Jailton “Malhadinho” Almeida venceu o russo Nasrudin Nasrudinov com um mata-leão no 2º round da luta principal do 3º episódio da 5ª temporada do Dana White’s Contender Series.

A vitória do lutador baiano foi o passaporte para integrar o time de atletas do UFC, um sonho do campeão. “Acreditei em mim, encontrei pessoas que também acreditaram e me ajudaram nessa conquista. É preciso acreditar nos sonhos e lutar por eles”, declara.