Banco de investimento anuncia vagas de trainee

Com oportunidades para recém-formados de diversas áreas, o banco de investimento BTG Pactual anuncia novas vagas de trainee. Atualmente, o maior banco de investimentos da América Latina recruta profissionais que desejam iniciar sua carreira na empresa para seus dois programas, o Geração BTG e o Geração Tech BTG.

Podem se candidatar pessoas de todos os cursos, desde que tenham se formado entre junho de 2018 e dezembro de 2021. Ainda, é importante ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, onde ficam os escritórios da empresa.

Com o mercado financeiro em pleno processo de transformação digital, o BTG Pactial redesenhou seus programas de estágio e de trainee, a fim de apoiar o desenvolvimento pessoal e profissional do jovem de hoje para que ele esteja cada vez mais seguro e preparado para enfrentar os inúmeros desafios da digitalização, otimização de processos, robotização, soluções digitais de sistemas e operações.

Os contratados pelo BTG receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que contempla acesso ao Gympass, auxílio creche, vale refeição ou vale alimentação, seguro de vida, telemedicina, convênio médico, convênio odontológico e remuneração variável.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site do programa, disponível aqui, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

Segundo a empresa, a seleção será dividida em duas etapas, sendo a primeira com foco em inscrições e testes online e a segunda uma dinâmica e banca com gestores e gestoras do BTG Pactual.

O que achou deste conteúdo? Acompanhe diariamente o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além dos principais certames e concursos do Brasil.