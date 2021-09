A banda está formada! Com Victor Pecoraro no vocal e MC Gui, Erasmo Viana, Bil Araújo e Nego do Borel nos instrumentos, os peões performaram as músicas que tocavam na sede – já em clima de festa. Nego do Borel ainda aproveitou a deixa para dançar funk e fazer caras e bocas na frente da câmera. Assista!



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas em nove sinais exclusivos de A Fazenda 13.