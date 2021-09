Bandeirinha leva cusparada na cara, chute e é ameaçado; campeão da Libertadores estava na confusão – Futebol Interior

Araraquara, SP, 20 (AFI) – O jogo entre Ferroviária e Brasiliense, no último sábado, acabou com cenas lamentáveis. O assistente de número 1, Celso Luiz da Silva, foi agredido com chutes e cuspes por jogadores do clube candango. O caso foi relatado em súmula pelo árbitro Antonio Marcio Teixeira da Silva.

O Brasiliense ainda não se pronunciou sobre o episódio. Na ocasião, os árbitros deixaram em campo com a ajuda da polícia. O assistente ainda poderá realizar Boletim de Ocorrência contra os infratores.

Arbitragem sofreu para segurar os jogadores do Brasiliense

Em campo, a Ferroviária venceu o Brasiliense por 1 a 0 e acabou avançando às oitavas de final da competição.

Veja alguns pontos destacados pela arbitragem em súmula:

“Após o termino da partida Zé Love veio em direção a equipe de arbitragem de maneira agressiva sendo contido por seus companheiros, não satisfeito veio em direção do aas1 Celso Luiz da Silva, dizendo as seguintes palavras: ‘você vai apanhar hoje, vagabundo, seu filho da puta’, o mesmo cuspiu no rosto do aas1 e ainda lhe desferiu um chute no joelho, informo que o mesmo só parou com as agressões após ser contido por um companheiro de equipe, não sendo possível a apresentação do cartão vermelho ao infrator devido ao tumulto generalizado e por segurança da equipe de arbitragem.”

“Após o termino da partida, Gustavo Henrique veio em direção a equipe de arbitragem de maneira agressiva, desferindo uma cusparada no rosto aas1 sr. Celso Luiz da Silva, após ser contido pela policia militar o mesmo ficou dizendo as seguintes palavras: ‘Você é um filho da puta, vai apanhar aqui hoje, seu ladrão, safado, vagabundo’, não sendo possível a apresentação do cartão vermelho ao infrator devido ao tumulto generalizado e por segurança da equipe de arbitragem.”

“Após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por desaprovar contra as decisões da equipe de arbitragem, o técnico do Brasiliense, Luan Carlos Neto, foi expulso por desaprovar com gestos acintosos e dizendo as seguintes palavras: ‘Você nos roubou, não foi pênalti, você é muito ruim, seu fraco. Informo que o mesmo após o termino da partida invadiu o campo de jogo e foi em direção a equipe de arbitragem de maneira agressiva dizendo com as seguintes palavras: ‘Você nos roubou, vagabundo, destruiu nosso trabalho, seu safado.”