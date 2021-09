Barcelona 0 x 2 Flamengo – Bruno Henrique deixa Mengo na final da Libertadores – Futebol Interior

Guaiaquil Equador, 29 (AFI) – O Flamengo é finalista da Copa Libertadores de 2021 e vai decidir o título com o Palmeiras, que eliminou o Atlético Mineiro, dia 27 de novembro, em jogo único marcado para o Estádio Centenário, em Montevideo, capital do Uruguai. O time paulista foi campeão em 2020 e o carioca em 2019.

A vaga foi confirmada, nesta quarta-feira à noite, com a vitória por 2 a 0 em cima do Barcelona, mesmo placar do jogo de ida desta semifinal em que o time carioca, desde o início, era apontado como favorito. Destaque para Bruno Henrique que marcou os dois gols na volta, depois de ter marcado dois gols no Maracanã.

O time brasileiro ainda igualou um recorde na competição: não perde há 17 jogos. Igualou a marca do Sporting Cristal, do Peru. O Flamengo perdeu pela última vez em 2020 e de forma vergonha: levou 5 a 0 do Independente Del Valle, no Equador.

GOL NO COMEÇO

O jogo começou movimentado. O Flamengo saiu na frente aos 17 minutos, quando Éverton Ribeiro recebeu a bola na intermediária e fez o passe diagonal para Bruno Henrique, no meio da defesa, que parou pedindo impedimento. O veloz atacante invadiu a área, driblou o goleiro Barrai e empurrou rasteiro para as redes com o pé esquerdo.

QUASE AMPLIOU

Quase que o Flamengo ampliou aos 20 minutos, quando Gabigol fez o passe lateral para Andreas Pereira que bateu rasteiro e viu a bola explodir na trave direita do goleiro.

Depois disso, o time brasileiro recuou e sentiu a força do Barcelona que passou a criar chances, exigindo defesas difíceis de Diego Alves. Foram cinco só no primeiro tempo.

GOL MORTAL

No segundo tempo, o Barcelona veio com tudo disposto a buscar logo o empate pra tentar algo em termos de classificação. Afinal, nesta altura, com o placar agregado em 3 a 0, já estava em grande desvantagem. Mas abriu espaços na defesa e isso acabou sendo mortal.

O segundo gol saiu logo aos quatro minutos, numa recuperada de bola do Flamengo. Gabigol fez o primeiro passe vertical para Everton Ribeiro, que invadiu a área e tocou de lado para Bruno Henrique, em velocidade, completar de perna esquerda: 2 a 0 no jogo, 4 a 0 no placar agregado.

TROCAS ESPERADAS

Com a ampla vantagem garantida e com a vaga nas mãos, o técnico Renato Gaúcho passou a poupar os principais jogadores a partir dos 20 minutos. Mesmo porque não queria desgastar seu time, que ainda tem jogos importantes na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro.

Apesar do placa adverso, a torcida continuou feliz na arquibancada e depois gritando ‘olé’ nos toques de bola do Barcelona diante de um Flamengo só na espera, no setor defensivo.