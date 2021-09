Bebê por encomenda: mulher compra sêmen e engravida com tutorial no Youtube

Stephanie Taylor, de 33 anos, tinha o desejo de aumentar a família e ter um segundo filho, porém, a britânica não queria se envolver com ninguém. Então decidiu comprar um “kit de inseminação” através da internet para realizar seu sonho.

A mulher até que procurou clínicas especializadas, mas o alto valor cobrado a fez desistir: cerca de R$11,6 mil. Através da compra feita por aplicativo, o kit chegou em sua casa com o sêmen e logo na primeira tentativa, com a ajuda de um tutorial no Youtube, ela engravidou.

As informações que são do Daily Star ainda mencionam que a bebê é chamada de “eBaby”, apelido ganhado em referência ao app de compras, e já possui 11 meses de vida.

“Se eu não tivesse acesso a tudo isso eletronicamente, ela não estaria aqui. Mas estou feliz por ser mãe de novo e estou orgulhoso da maneira como ela veio ao mundo”, disse Stephanie para a reportagem.

A britânica ainda revela que não verá problemas se no futuro a filha quiser conhecer o homem que “contribuiu com o DNA” dela.