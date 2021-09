Biel é expulso de restaurante em São Paulo: ‘Nunca fui tão humilhado’

De acordo com o cantor, ele levou a namorada, Tays Reis para jantar no restaurante luxuoso. No entanto, durante o jantar o ex-A Fazenda tirou o blazer por conta do calor, ficando apenas de regata. Neste momento, o gerente o convidou a sair do local. “Nunca fui tão humilhado na minha vida”, disse Biel.