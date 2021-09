Biergarten retorna no dia 24 de outubro; vendas já estão abertas

O Biergarten, evento inspirado no conceito alemão, retorna à agenda de Salvador no próximo dia 24 de outubro. A festa volta comemorando seis anos da primeira edição. Desde o começo das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o evento não era realizado.

Os ingressos já estão à venda através do Sympla. A próxima edição do Biergarten acontece no dia 24 de outubro, às 15h, no Trapiche Barnabé.