Bil Araújo revela problema que o tirou do ‘No Limite’: ‘Foi bem pesado’

A madrugada desta quinta-feira (16), rendeu grandes revelações em “A Fazenda”. Bil Araújo abriu o jogo em conversa com Erasmo Viana e Aline Mineiro sobre qual foi o motivo de sua saída do “No Limite”.

O ex-BBB já havia falado que ninguém sabia o “real motivo” de sua saída do reality de sobrevivência durante a coletiva de “A Fazenda 13”. Em conversa com os peões ele revelou que uma forte infecção urinária o tirou do jogo.

“Sabe aquele reality que todo mundo emagrece? Eu peguei uma infecção de urina lá. Foi bem pesado!”, disse.

O galã ainda contou que chegou a tomar antibiótico dado pela equipe médica do programa, mas deu a entender que saiu do jogo por não ter se recuperado da infecção. “Se eles tivessem mostrado tudo. Só que a galera não sabe”, revelou Bil ao se queixar que o reality não mostrou o que aconteceu.