Bill Gates investe R$ 50 milhões em robôs que ajudam a economizar água na agricultura

A Iron Ox é uma startup do Vale do Silício que está apostando em robôs para tornar a agricultura um meio de produção mais sustentável, afirmando que eles são capazes de reduzir quase todo o consumo de água das plantações. Agora a empresa afirma ter recebido um aporte de US$ 53 milhões em uma rodada de financiamento que foi liderada pela Breakthrough Energy, que foi fundada por Bill Gates e é focada em projetos sustentáveis.

Apostando em um sistema de automação através de robôs, a startup acredita que é capaz de reproduzir um sistema hidropônico capaz de reduzir em até 90% a quantidade de água utilizada se comparada às fazendas tradicionais. Para mostrar que seu projeto é viável, a Iron Ox atualmente está testando seu sistema em uma grande estufa de 930 metros quadrados na Califórnia, onde ela usa tecnologia, como a ciência de dados, para reduzir o impacto ambiental criado pela agricultura.

O que chama bastante a atenção na proposta da empresa é o robô autônomo chamado de Grover, que é capaz de mover plantações de manjericão pelo ambiente devido a necessidade dela, como ir pegar mais sol. Para saber as necessidades daquelas plantas, a solução conta com um braço robô que “levanta” as plantas e analisa informações como os níveis de nitrogênio e acidez, ajudando elas a crescerem da melhor forma possível.



Créditos: Divulgação Iron Ox

Atualmente a agricultura é a atividade humana que mais consome água, por isso cada vez mais está sendo debatido formas de conseguir contornar e diminuir esse uso excessivo de água. Uma dessas soluções é a proposta por empresas como a Iron Ox, que vem apostando cada vez mais em hidroponia, que consiste no cultivo de plantas sem solo, sendo capaz de economizar grande parte da água utilizada.

Estamos aplicando tecnologia para minimizar a quantidade de terra, água e energia necessária para alimentar uma população crescente. A equipe da Iron Ox não vai parar até que cumpramos nossa missão de longo prazo de tornar o setor de produção negativo em carbono ”.

– Afirmou Brandon Alexander, CEO e cofundador da Iron Ox.

Agora a startup afirma que usará esse investimento mais recente em aumentar a sua equipe, contratando principalmente novos cientistas de plantas, engenheiros, operadores de estufas e roboticistas. Além disso, a Iron Ox também aproveitará o aporte para conseguir expandir a presença dos produtos feitos na sua fazenda nos supermercados.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Iron Ox, Reuters