Biologia: Tópicos importantes sobre o herbívoros 

Os herbívoros são animais que se alimentam de autótrofos, ou seja, organismos que produzem sua própria comida, por meio da luz, água ou produtos químicos.

Em síntese, incluem-se nos autótrofos as plantas, algas e alguns tipos de bactérias.

Existem várias espécies de herbívoros no reino animal. Dentre os mais conhecidos estão os insetos, vertebrados aquáticos e não aquáticos.

Você Pode Gostar Também:

Para se ter uma ideia, eles podem ser pequenos como um gafanhoto ou imensos como um elefante.

Se você está se preparando para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares, vale a pena ficar por dentro dos fatos principais sobre os herbívoros. Acompanhe o artigo e saiba mais.

Herbívoros se alimentam de tipos diferentes de plantas

Os herbívoros diferem nos tipos de matéria vegetal que consomem. Alguns se alimentam de partes específicas de uma planta. Por exemplo, algumas espécies de pulgões só comem seiva de uma planta específica. Outros podem comer a planta toda.

Os tipos de plantas que os herbívoros ingerem podem variar muito. Os elefantes, por exemplo, podem se alimentar com frutas, cascas e gramíneas.

No entanto, outras espécies de herbívoros se concentram em ingerir apenas uma planta específica.

Herbívoros têm dentes largos e planos

Os herbívoros possuem dentes projetados para promover a fácil ingestão dos vegetais.

Seus dentes são largos e planos, com superfícies dedicadas a triturar as paredes celulares que formam as partes duras e fibrosas dos vegetais.

Isso corrobora para liberação de nutrientes dentro das plantas, que de outra maneira não seriam digeridos pelo corpo animal, e ajuda na digestão, expandindo a área de superfície acessível pelas enzimas digestivas do animal.

Possuem sistema digestivo especializado

Os animais não conseguem produzir suas próprias fontes de alimento e, em vez disso, devem se alimentar de outros organismos para conseguir a energia que precisam.

Os herbívoros não possuem enzimas necessárias para conseguir quebrar a celulose, a principal matéria presente nas plantas, fato que impede que eles acessem vários nutrientes que precisam.

Para se ter uma ideia, o sistema digestivo dos mamíferos herbívoros precisa evoluir para obter bactérias que conseguem quebrar a celulose.

Desse modo, vários tipos de mamíferos herbívoros fazem a digestão dos vegetais de dois modos: fermentação no intestino anterior ou intestinal.

E então, gostou de saber um pouco mais sobre o assunto? Não deixe de ler também – Biologia: Características do solo argiloso.