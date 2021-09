Black peel: conheça vantagens do tratamento estético que dá saúde e brilho à pele

Procedimentos estéticos para melhorar o aspecto da pele estão sendo cada vez mais procurados pelos pacientes. Sair do consultório com resultados imediatos então, é o sonho de muitos.

De acordo com a médica Raquel Moreira, notar uma diferença ‘daquelas’ no rosto é possível com o tratamento Black Peel, que associa o uso de laser a uma máscara negra de carvão ativado.

“É uma espécie de peeling que melhora a textura e luminosidade da pele, trazendo aquele viço natural de cútis bem cuidada. Isso porque ele estimula a circulação sanguínea do rosto”, explicou. O procedimento é indicado para fechamento dos poros, redução da oleosidade e manchas, além de melhorar as rugas devido ao estímulo da produção de colágeno.

“Primeiro, é aplicada a máscara, que deve permanecer no rosto por cerca de dez minutos. Ela é uma lama mineral de rocha vulcânica, com diversos extratos vegetais”, descreveu. Em seguida, iniciam-se os disparos do laser Q-switch, com o intuito de aquecer a pele de forma suave. Por ser fotossensível, a máscara precisa do laser para revitalizar o rosto.