Black Shark lança cooler magnético para smartphones que reduz a temperatura

Um dos principais problemas de quem usa os smartphones para fazer tarefas pesadas e jogar é o superaquecimento, que em alguns casos afeta até o desempenho do modelo, por causa disso a Black Shark está lançando o Magnetic Cooler para ajudar a resfriar esses smartphones. O cooler feito para ser acoplado na parte traseira do modelo e vem com um fan com velocidades de até 7200 RPM, prometendo ajudar a dissipar significativamente o calor gerado pelo celular.

Para ficar fixado na parte traseira do smartphone a solução da Black Shark vem com um forte anel magnético com ímãs de 12 NdFeb, prometendo ficar mais firme que qualquer outra solução disponível. Com isso o aparelho consegue fixar muito bem a almofada de sílica térmica feita para conduzir de forma o calor do aparelho para os chips de refrigeração de ultra-alta taxa de eficiência energética, que promete trazer uma refrigeração bastante superior.

Graças a sua fixação magnética, o Black Shark Magnetic Cooler pode conseguir soprar o ar em uma direção de até 360 graus, conseguindo com isso remover o calor de uma forma bastante eficiente. Para o resfriamento, o modelo conta com um total de 112 atletas de transferência de calor, o ventilador presente no modelo é capaz de alcançar velocidades de até 7200 RPM, segundo a fabricante, isso é capaz de reduzir até 23 graus de temperatura em apenas um minuto de uso.



Créditos: Divulgação Black Shark

Essas especificações são bastante impressionantes e, caso realmente cumpra o que foi afirmado pela empresa, pode funcionar para permitir que os smartphones operem na sua capacidade máxima por longos períodos. O que chama bastante a atenção é o fato do modelo ser bastante pequeno, sendo uma das menores soluções no mercado e mesmo assim uma das mais potentes.

O Black Shark Magnetic Cooler já está disponível para a compra para quem tiver interesse, o aparelho pode ser encontrado no AliExpress pelo preço de R$ 225, com frete grátis para ser entregue no Brasil.

…..

Está pensando em comprar algum produto online? Conheça a extensão Economize do Mundo Conectado para Google Chrome. Ela é gratuita e oferece a você comparativo de preços nas principais lojas e cupons para você comprar sempre com o melhor preço. Baixe agora.

Fonte: Black Shark, XiaomiToday