Boa Esporte-MG 1 x 1 União-MT – Sem medo de ET, União avança e pegará algoz da Portuguesa na Série D! – Futebol Interior

Varginha, MG, 18 (AFI) – O ET de Varginha não deu o ar da graça e o Boa Esporte não conseguiu reverter a vantagem do União que, com o empate, por 1 a 1, na tarde deste sábado, no estádio do Melão, garantiu vaga à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Odail Júnior, de pênalti, fez para os visitantes, e Willian Mococa deixou tudo igual para os mineiros. A partida contou com a torcida do Boa. Em Minas, o público está liberado.

Na ida, o União havia ganho de 2 a 0 em Rondonópolis. Agora, o clube do Mato Grosso vai encarar o Caxias que, mesmo perdendo no tempo normal para a Portuguesa por 1 a 0, garantiu vaga ao se dar bem nos pênaltis (4 a 1). Por ter melhor campanha, o União poderá decidir em casa.

GOL LÁ, GOL CÁ!

Precisando da vitória, o Boa Esporte fez a primeira tentativa. Aos 6 minutos, Lucas Coelho bateu e Neneca espalmou. No rebote, Douglas Pelé perdeu o gol mesmo com o goleiro no chão. O União, enquanto isso, foi preciso e aumentou a vantagem. Aos 25 minutos, Pikachu foi derrubado na área por Leandro Salino. Odail Júnior foi para a cobrança e não desperdiçou.

O União se animou e quase ampliou aos 30 minutos. Tiarinha driblou o goleiro e tocou para Michel, que bateu e Tom salvou. O Boa Esporte manteve a calma e empatou aos 45 minutos. Willian Mococa recebeu de Salino e bateu firme para empatar.

TENTATIVAS!

No segundo tempo, os dois times buscaram o gol, mas a rede não balançou. Aos 6 minutos, Stuart deixou o zagueiro para trás e bateu, mas Neneca fez boa defesa. O goleiro do União voltou a trabalhar no minuto seguinte em chute de Willian Mococa.

Aos 12 minutos, o União respondeu com Tiarinha, mas Tom desviou para escanteio. O Boa voltou a assustar aos 20 minutos. Marcelinho bateu falta com perigo, mas Neneca espalma. Lucas Coelho também tentou para o Boa e assustou. O União quase fez o gol da vitória aos 39 minutos em chute de Léo Goteira, mas Alex Alves tirou. Por fim, aos 45 minutos, Neneca, de mão trocada, evitou o gol de Lucas Coelho.